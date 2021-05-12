ضبط شخص زور حساب بنكي للحصول على قرض في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبي الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لإحدى البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالي حتى يتمكن من الحصول على قرض بنكي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام ماسح ضوئي "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهي الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.