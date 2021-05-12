لضبط العناصر الإجرامية .. أمن الفيوم يشن حملة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مُكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة الفيوم، أسفرت جهودها عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 3 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الأستروكس.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 109 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.