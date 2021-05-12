مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بوابل من الرصاص بسبب مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين في أسيوط، وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري وذخائر عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخرين، ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.

تلقى قسم شرطة أبو تيج بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها 4 أشخاص "مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة"، ووفاة أحدهم وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال أحد المصابين اتهم (أحد الأشخاص) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأودى بحياة أحدهم وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وباستهدافه أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.