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حملة أمنية بالقليوبية ..لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، الأوكار والبؤر التي تأوي العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ ودوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 21 شخصًا، بحوزتهم عدد من الطلقات النارية وكمية من المواد المُخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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