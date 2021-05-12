ضبط شخص نصب على سيدة وآخرين بدعوى توظيف أموالهم في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على مواطنين بدعوى توظيف أموالهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح مجزية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها لها بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المسـتولي عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.