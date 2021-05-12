شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين .

ومن جانبه، ترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، حملة بالإشتراك مع الصحة، أسفرت جهودها عن ضبط مخزن لتصنيع المخللات كائن بقرية النجاجرة يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط 150 عبوة بلاستكية بداخلها مخللات مشكلة، زنة العبوة الواحدة 7 كيلو جرام، وعدد 250 عبوة بلاستكية بداخلها مخللات مشكلة زنة العبوة الواحدة كيلو جرام، بإجمالي 700 كيلو جرام مخللات مشكلة من زيتون شرائح أسمر وزيتون أخضر وخلافه، وجميعها غير صالحة للإستهلاك اﻵدمي، وتم تحرير المحضر رقم 662 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا.

كما شنت إدارة تموين الحسينية، وقطاع شمال الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومسؤولي الإدارة البيطرية بالحسينية، حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية وتجار التموين بالمدينة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محضر ذبح خارج السلخانة بناحية المناجاة وبحر البقر.