شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 22 يومًا.. صوامع وشون الدقهلية تستقبل 163 ألف طن من القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت صوامع وشون الدقهلية 163 ألف طن من القمح المحلي إنتاج موسم 2021 وذلك خلال 22 يوما من فتح باب التوريد في 20 أبريل الماضي ، وتستهدف مديرية تموين الدقهلية استلام 210 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي .

وحددت وزارة التموين يومي الخميس والجمعة فقط إجازة لعيد الفطر للجان توريد القمح حيث تتوقف الشون والصوامع عن القمح المحلى على أن تستأنف عملها بعد ذلك.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه تم إغلاق صوامع سندوب بعد اكتمال السعه التخزينية لها والتي تبلغ 22500 طن، فيما تم زيادة السعة التخزينية بشونة تجميع مضرب دكرنس من7 آلاف طن إلى 10 آلاف طن بعد موافقة وزير التموين مؤكدا مواقع التخزين بلغت 32 موقعا بنطاق المحافظة، وتشمل 5 صوامع و5 هناجر، و22 شونة موزعين علي مراكز الدقهلية المختلفة.

وأضاف أن الكميات التي تم توريدها خلال 22 يوما من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 163 ألف و 146 طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، حيث يحدد مبلغ 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده موزع كالتالي، 88 ألف و 455 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و53 طن و 572 طن إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى 21 ألف و 319 طن إلى شون البنك الزراعي المصري، مؤكدا أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.