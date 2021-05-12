شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية، بشن حملات دورية قبل وخلال عيد الفطر المبارك لفض سرادقات العزاء والأفراح ،والتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات والورش وقاعات الأفراح، لمتابعة إلتزام أصحابها بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة توقيتات الغلق التي اقرتها رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقليل التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز الزقازيق وههيا وأبوكبير والحسينية، الأربعاء، حملات مكبرة للتفتيش على تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت عن تغريم 13 مواطن بمنطقة الرملية بمركز الزقازيق لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية، ورفع الإشغالات المخالفة بنفس المنطقة ،وبمركز أبوكبير تم التحفظ على أحد المواطنين بمركز الشرطة، ومصادرة 15 كرسى وعدد7 منضدة من أحد المقاهى المخالفة لقرار الغلق، فضلاً عن تحرير 9 محاضر بمركز ومدينة الحسينية لعدم إرتداء الكمامة الواقية و3محاضر لمحال تجارية لمخالفة توقيات الغلق.

وبمرور الحملة على الوحدة المحلية بقرية شرشيمة بمركز ههيا، وجدت التزام تام من قبل أصحاب المحال التجارية والكافتريات، بالإجراءات الإحترازية والتراخيص ومواعيد الغلق.

وتحت شعار «حافظ على نفسك والأخرين»، ناشد محافظ الشرقية المواطنين بإتباع كافة الأجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بإرتداء الكمامة الواقية والحرص على إتباع إجراءات التباعد.