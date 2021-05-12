شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام لتقديم تهنئة عيد الفطر للأطفال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأربعاء، بزيارة دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الهدايا وعيدية وكعك العيد عليهم وشاركهم الاستعداد لاستقبال العيد.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كل متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة.

وتضم مؤسسة السندس ٤ دور، بها ١٩٦ طفلا وطفلة وترعى الأيتام بداية من عمر يوم وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار في زواجهم ورعايتهم بعد الزواج.

محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام

محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام

محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام

محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام