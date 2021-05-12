شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ووفد كنسي لتهنئته بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والوفد الكنسي المرافق له، بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي الكبير، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصرنا الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

وقال محافظ الشرقية إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور، فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.