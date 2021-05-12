شكرا لقرائتكم خبر عن صواميل ومغناطيس.. استخراج ٣٠ قطعة معدنية من معدة طفلة بمستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبي في قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة الزقازيق، الأربعاء، من إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف حضرت بها والدتها للقسم تشكو من معاناتها بالقئ والآم في البطن منذ ما يقرب من الأسبوع.

وأجرى الأطباء عدة أشعات تبين وجود جسم غريب داخل البطن، فقرروا خضوعها لعملية جراحية عاجلة، وحضر الفريق الطبي من فريق عمل الحوادث بقسم جراحة الأطفال، برئاسة الدكتور أحمد عزت رئيس القسم وفريق من قسم التخدير، ليتفاجئوا بوجود ما يقرب من 30 قطعة معدنية داخل أحشائها، عبارة عن صواميل ومغناطيس وهي ما تسببت في حالة القئ والإعياء الشديد التي عانت منهم الطفلة على مدار أيام، وتم استخراج القطع بنجاح، فيما أفادت الأم بأن الطفلة تلهو في الشارع بالقرب من إحدى الورش وربما أبتلعت هذه القطع أثناء ذلك.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق الطبى، الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفًا أن أطباء جامعة الزقازيق والهيئة التمريضية يثبتون دائمًا كفاءتهم العالية ويؤكدون تفوق التعليم الطبى في مختلف التخصصات والمجالات العلمية .

جدير بالذكر أنه تم خروج الطفلة بسلام واستقرت حالتها تماماً، وتوجهت أسرتها بالشكر للأطباء على سرعة تشخيصهم وإنقاذهم للطفلة، فيما نصح الأطباء بالإنتباه واليقظة للأطفال في هذا السن الحرج ،وعدم الإنشغال عنهم لكي لا تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.