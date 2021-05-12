شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتفقد الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على الحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ سوهاج، في بيان صحفي له، الأربعاء، بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة العيد، وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات، ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، لافتًا إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد، والمتابعة المستمرة لمواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال أيام العيد.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة، والتموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضبط أي مخالفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً حتى 21 مايو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها، منوها بأنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الدليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية باستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار في جهود أعمال النظافة والتجميل بمختلف المدن والقرى، ومنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خلال فترة الإجازات، والتصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى القيام بجولات ميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا.