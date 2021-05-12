شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمستشفيات الأقصر خلال أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف محافظ الأقصر على وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وأكياس الدم وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات الحكومية خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا موضحًا أنه تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي على الوجه الأكمل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء جائحة كرونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وتوفير كل سبل الرعاية الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمرفق الإسعاف وتجهيز كل سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكل أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.