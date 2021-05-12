شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للشقيقة الجزائر حكومة وشعبًا كل السلام والازدهار.