شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُهنئ المواطنين بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهاني لمواطنين محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وللشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، «أعاد الله علينا جميعا العيد بالخير واليمن والبركات والسعادة والتوفيق لنحقق لمصرنا الغاليه المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتظل مصر آمنة مستقرة تحقق بفضل قيادته الرشيدة المزيد من الإنجاز لشعبنا العظيم، وكل عام ومصرنا الغالية بكل خير».