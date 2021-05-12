شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأقصر يحققون المركز الثاني في مسابقة «أنا والآخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وإشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الادارة العامة للجامعات)، عن فوز جامعة الأقصر بالمركز الثاني في مسابقة أفضل حملة توعية لشباب الجامعات والخريجين تحت شعار «أنا والاآخر».

وتضمنت حملة التوعية مبدأ عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من عدة جوانب (كالجنس- اللون- العرق- الديانة- الرياضة)، وتوجيه الرسالة للنشء والشباب، وتم إطلاق المسابقة «أون لاين» وذلك في إطار الاهتمام بالفن والاعلام كقوى ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم.

وشارك بالمسابقة مجموعة من طلاب كليات جامعة الأقصر المهتمين بمجال الاعلام والسوشيال ميديا، وذلك برعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر بإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة بالمشاركة في العديد من المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والتطوعية والتى توجه الرسالة للنشء والشباب.

كانت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتورة هناء محمد حامد، مدير الإدارة العامة للرعاية الشباب بالجامعة

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق «أيد على أيد» من طلاب الجامعة بالمركز الثانى وهم: آلاء طارق أمين سعيد السبكي، كلية الاثار، ياسمين محمد حامد أحمد، كلية الألسن، عبدالله حسين محمد رياض كلية الحاسبات والمعلومات، عزة سعيد عبدالباسط عبدالفتاح، كلية الفنون الجميلة، إبراهيم عبدالعاطي أحمد، كلية الحاسبات والمعلومات.