شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الفطر .. ولدينا مخزون كافِ من الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأربعاء، إن مديرية الصحة والسكان رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا على وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وأكياس الدم وكل المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات الحكومية خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء جائحة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأشار «الداودي» إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكل أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.