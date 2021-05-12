شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأربعاء، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالي.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل، حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.