شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العاهل البحريني عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعبًا، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث بسم رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.