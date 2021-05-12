شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : استلام 2.2 مليون طن قمح محلي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، إن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة إلى 2ر2 مليون طن قمح محلي.

وأضاف المصيلحي- في بيان اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع استلام 4ر3 مليون طن قمح هذا العام، وذلك بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 2ر1 مليون طن إلى 4ر3 مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأوضح أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقعًا لاستلام الأقماح المحلية، تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة، والهناجر والبناكر، مضيفًا أن الدولة خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع اللواء شريف باسيلي: «إن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك، وسط إجراءات احترازية كبيرة، تشمل ارتداء ماسكات الوجه، وعمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا»، منوهًا بأن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث أيام العيد من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وبدوره، أوضح معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال، أن الغرفة المركزية لمتابعة تسليم الأقماح المحلية بالوزارة، وغرف مديريات التموين ستستأنف عملها ثالث أيام العيد؛ لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع، لتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي يتابع يوميًا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة، لافتًا إلى أنه يتم الالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع، والالتزام بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميًا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.