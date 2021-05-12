شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونائبة اللواء هشام الخولي، بالتهنئة إلى أبناء محافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ إننا تعاهدنا على تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمصرنا الغالية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتظل مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة آمنة ومستقرة بفضل القيادة الرشيدة للرئيس، وبفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية.

بدوره، أكد نائب المحافظ أن عيد الفطر المبارك مختلف عن السنوات الماضية، حيث تشهد شمال سيناء افتتاح عدد من المشروعات في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة، بناء علي توجيهات الرئيس.