شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تجهز ٢٢٠٠ مسجد لأداء صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مديرية الأوقاف انتهت استعداداتها عبر تجهيز ٢٢٠٠ مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد «الهجان»، أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفا أنه هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

من جانبه شدد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على الأئمة على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ، والا يزيد مدة الخطبه عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء .