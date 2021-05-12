شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب العاهل البحرينى عن خالص تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.