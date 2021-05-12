شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاجية المحصول أبرزها.. "الزراعة" تبرز 11 فائدة لنظم الرى الحديث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، فيديو توعوى إرشادى، يوضح للمزارعين الفوائد التى تعود عليهم نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديث، وهى المنظومة التى تعد من المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والتى تساعد فى زيادة انتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التوسع فى استصلاح الأراضى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر التوعية للمزارعين فى كافة محافظات مصر، بأهمية اتباع نظم الرى الحديث، والفوائد التى تعود عليهم، حيث تم إطلاق حملة توعوية ارشادية، على مستوى المحافظات لتعريف المزارعين بالنظم الحديثة للري، والخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعين فى هذا الشأن، والدعم الذى تقدمه الدولة لهم، حيث تشمل الحملة الترويجية التى أطلقتها الوزارة ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، وفريق عمل منظومة تحديث الري، عقد ندوات ارشادية فى العديد من القرى فى المحافظات المختلفة، واستخدام الوسائل التكنولوجية المتخلفة، ووسائل التواصل الاعلامي، والتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة، للتوسع فى نشر فوائد المنظومة، كذلك اذاعة وبث تنويهات وبرامج توعوية فى هذا الشأن من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة، لتوعية المزارعين.

وأشار الفيديو إلى أن تحديث الرى أصبح ضرورة وليس رفاهية وأن المنظومة تستهدف رفع كفاءة الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الري، فى محافظات: المنيا، وبنى سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، كمرحلة أولى، كما يوفر استخدام طريقة الرى بالتنقيط نسبة تصل إلى 30% من مياه الرى التى يحتاجها الفدان الواحد كل مرة تتم فيها عملية رى الأرض، وبذلك تعتبر هذه الطريقة إحدى الطرق الهامة لترشيد استهلاك المياه.

وقالت الوزارة إن هناك 11 فائدة تأتى على رأس الفوائد والمزايا نتيجة التحول إلى منظومة تحديث الرى: تمثلت فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها، وتقليل الطاقة المستخدمة فى الري، فضلا عن خفض كمية المحروقات والحفاظ على البيئة، وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للري، كذلك تقليل استخدام كمية الأسمدة واستخدامها بكفاءة، إضافة إلى الحد من نمو الحشائش وتقليل نفقات مقاومة هذه الحشائش، وبالتالى تقليل استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة، وزيادة إنتاجية المحصول وزيادة جودته، بما يؤدى الى رفع تنافسية المنتج فى الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة ربحية المزارع، نتيجة ذلك بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للمزارعين المستهدفين، الدعم الفنى للزراعة، وتنفيذ الرفع المساحى للمساحة المستهدفة، وإعداد التصميم الهندسى الخاصة بشبكة الرى، فضلا عن تحديد المستلزمات وفحصها، والإشراف على عملية التركيب، كذلك إجراء تجارب التشغيل، وتدريب الفلاح على كيفية تشغيل وصيانة شبكة الرى.

كما تم إدراج مشروع تحديث الرى، ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المزارعين بقروض بفائدة تبلغ 5%.

الجدير بالذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لقطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، بالتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة يصدر مجموعة متنوعة من الانفوجراف الدورى وغير الدوري، حول أهم أنشطة الوزارة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختلفة بالوزارة، يتم القاء الضوء على أبرز الخدمات التى تقدمها، كذلك استعراض الجهود المبذولة، وزيادة وعى المواطنين بها، وأصحاب الشأن.