شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن استلام 2.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواقع استلام الاقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة إلى 2.2 مليون طن قمح محلى، وأكد المصيلحى أن المتوقع استلامه هذا العام هو 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن فى الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى للصوامع.

وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقع لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، وأضاف أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للاقماح المحلية .

وأوضح اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن عمليات التسليم تتم فى المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التى تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا، وأن العمل فى مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساءا.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الاقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التى وجه الدكتور على المصيلحى بإنشائها مع بداية استلام الاقماح فى منتصف الشهر الماضى سوف تستأنف عملها ثالث ايام العيد لمتابعه عمليات تسليم الاقماح بالمواقع لتذليل أى عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها المصيلحى وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد مع الالتزام بمعايير التسليم التى وضعتها الوزارة فى جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الاقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.