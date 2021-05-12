شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة توزع 2190 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق الرئيسية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن خطة التأمين الطبى تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

عاهل الأردن يهنئ الرئيس السيسى هاتفياً بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم، وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار".

1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا أسترازينيكا تصل مصر الليلة

تصل الليلة إلى مطار القاهرة الدولى أضخم شحنة من لقاحات كورونا استرازينيكا بواقع 1.7 مليون جرعة على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أكد قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم 18 من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع فى مصر.

ومن المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع بين شركة سينوفاك وفاكسيرا ويذكر أن لقاح "سينوفاك" لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم".

السفارة الصينية بالقاهرة: بلادنا ملتزمة بالاستخدام السلمى للفضاء الخارجى

أكد لي تشيمين المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة أن بلاده دائما ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتدعو إلى التعاون الدولي في هذا الصدد، ومستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والحفاظ على أمنه.

وأضاف تشيمين في بيان لها نشرته سفارة الصين بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم، أنه لاحظ اهتمام بعض وسائل الإعلام الدولية وكذلك وسائل الإعلام المصرية، عن إطلاق الصاروخ الصيني الحامل"لونغ مارش-5بي واي"2 ودخول حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ إلى الغلاف الجوي مجددا وقد نجح الصاروخ في حمل الوحدة الأساسية التي يطلق عليها اسم "تيانخه" إلى مدارها.

وأوضح أن الصاروخ الصيني يعد مشروعا رائدا ومهما لتعزيز قوة البلاد في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك في الفضاء، وهو يشير إلى أن بناء محطة الفضاء الصينية قد دخل مرحلة التنفيذ الكاملة.. مؤكدا أن بكين أولت اهتماما بالغا بإعادة دخول حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ إلى الغلاف الجوي وقد تم احتراق الحطام وتدميره أثناء إعادة الدخول ، وهذه ممارسة مقبولة متعارف عليها دوليًا.

الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت الداخلية في ضبط 15942 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15891 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2320 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط 61606 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 305159 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.