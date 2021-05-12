"القومى للمرأة" يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر

كما توجه المجلس بخالص التهنئة الى شعب مصر العظيم بهذه المناسبة المباركة سائلين الله عز وجل ان يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم.

وجاء نص رسالة المجلس: «يسعدنى ويسعد أعضاء المجلس القومى للمرأة وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات أن نبعث لسيادتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار».

محمد يوسف

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