شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء نص رسالة المجلس: «يسعدنى ويسعد أعضاء المجلس القومى للمرأة وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات أن نبعث لسيادتكم أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار».
كما توجه المجلس بخالص التهنئة الى شعب مصر العظيم بهذه المناسبة المباركة سائلين الله عز وجل ان يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم.