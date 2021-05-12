شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من القيادات الجامعية، إنهاء استعدادات المستشفيات الجامعية لعيد الفطر المبارك، ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل، بما يضمن الحفاظ على قوة التشغيل وتوافر الأطباء بالتناوب وتنظيم الاجازات، وكذلك توفير المستلزمات الطبية لعلاج أي حالات طارئة.

وفى البداية أكدت وزارة التعليم العالى، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر المبارك ورفع درجة الجاهزية بشكل مباشر لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم وتشغيل مستشفيات الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وأضافت وزارة التعليم العالى، أنه تم توجيه مدير المستشفيات الجامعية بضرورة زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الاجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وتوفير العدد اللازم من الأطقم الطبية بأقسام ومستشفيات الطوارئ والأقسام الحرجة للتدخل عند وجود أي طوارئ خلال عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من توافر مخزون استراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بعمل الطوارئ، والربط الدورى مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، لإرسال تقارير فورية لمتابعة الوضع وتوفير أي مسلتزمات قد يحدث بها عجز فى أي مستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، عن مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان والمخصصة للعزل ، ويتم استقبال الحالات يوميا، مؤكدا الاستعداد الكامل والجاهزية التامة خلال عيد الفطر المبارك لاستقبال الحالات .

وأضاف الدكتور وائل عمر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الفطر وتم اعتماد الجداول بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدا أن تم توفر كافة المستلزمات الطبية والادوية اللازمة بكميات كافية من هيئة الشراء الموحد ، وأن هناك تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير كا ما تحتاجه المستشفى فى أى وقت.

ولفت المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إلى أن هناك 3 خطوط أكسجين فى المستشفى لتأمين احتياجات مرضى العزل من الاكسجين الخط الاول: مولد اكسجين يعمل على انتاج الاكسجين علي مدار اليوم، البديل الثاني: خزانات الاكسجين الضخمة لخط بديل للمولد والبديل الثالث :عدد كافي من اسطوانات الاكسجين، ولا يوجد أي أزمة داخل مستشفى العزل.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو الدخاخنى مدير المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، إن تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال عيد الفطر المبارك بما يضمن وجود كافة الأطقم الطبية والتمريض والمعاونين والفنيين بالإضافة إلى مراجعة جميع المستهلكات وبنك الدم وأصبحت المستشفى على اتم استعداد بعد رفع درجة الاستعداد.

وأكد الدكتور عمر الدخاخنى فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه تم إلغاء الاجازات غير الوجوبية والتأكيد على توافر الأطقم الطبية لاستقبال الحالات فى مستشفيات الاستقبال والطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى ان الجزء المخصص للعزل بالمستشفى مستمر فى استقبال الحالات منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا سواء من العاملين بالجامعة أو خارج الجامعة.

وتابع مدير المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، أن المستشفيات الجامعية مستمرة فى تقديم كافة الإجراءات الطبية الأخرى طوال عيد الفطر سواء للمرضى العاديين أو العمليات أو قوائم الانتظار وكذلك تقديم الخدمات الطبية أيضا لمرضى كورونا فى العزل .