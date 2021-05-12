شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر.. خطوط ساخنة وغرف طوارئ لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محافظة القاهرة خالة الطوارئ بجميع قطاعاتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة أنه سيتم تطبيق مواعيد الغلق الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتى تبدأ من 9 صباحا حتى السادسة مساءا، حيث وضعت العاصمة خطة لتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأحياء مع المتابعة على غلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات لمواجهة كورونا.

وخصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن أى مخالفات، أو استغاثات، وتشغيل غرف العمليات على مدار الساعة بالإضافة إلى الخطوط الساخنة، حيث يمكن المواطنين التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك والمتابعة اليومية للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كذلك تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة انحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .

وأكد محافظ القاهرة أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك .

من جانبه، أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم تكثيف الخدمة بالمناطق التى يتردد عليها المواطنون معلنا تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى وتدعيمها بعدد من السيارات الإضافية، بالإضافة إلى متابعتها من خلال غرفة عمليات، تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكترونى للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة .