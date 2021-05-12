شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحيرة: إجراءات ميسرة لتلقى العاملين لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وفدا من مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة والدكتورة هالة بطيشة مدير إدارة الأمراض المعدية، للتنسيق لإتاحة تلقي العاملين لقاح فيروس كورونا بمقر الشركة، للتيسير على العاملين وتشجيعهم.

وأكد المهندس نشأت، أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أنه سيكون هناك مرات قادمة بالتعاون مع مديرية الصحة وسيتم تفعيل هذا علي جميع فروع الشركه بعد عيد الفطر، ضمن البروتوكول والتنسيق المستمر للحفاظ علي صحة العاملين، والعمل في أجواء آمنه تزامنا مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا.

وأكد نشأت حرص الشركة على العمل في أجواء آمنه تزامنا مع واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى بدء تطعيم العاملين بفروع الشركه المختلفه بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر المبارك لإتاحة اللقاح لجميع العاملين.

ووجه رئيس شركة مياه البحيرة، الشكر للجهود المبذولة من وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى مشاركة الشركة فى المبادرات الصحية الإيجابية التى تطلقها الوزارة من بينها حملة التبرع بالدم والكشف عن الامراض المزمنة كالسكر وضغط الدم، بهدف رعاية صحة العاملين.