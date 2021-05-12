التضامن: استمرار صرف معاشات مايو من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، فى صرف معاشات مايو من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكتروني، حيث تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والإجازات، وذلك للتيسير على العملاء، كما تم تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، وجهت ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من بداية الأسبوع الماضى عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكتروني.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.