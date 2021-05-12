شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء، الأربعاء، رفع حالة الطوارئ، في جميع مستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأربعاء، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم،وتجهيز غرف العمليات، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خلال فترة العيد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ أيضًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع عدد من كليات الطب في 4 جامعات مصرية.