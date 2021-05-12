شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يُهنئ السيسي والحكومة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة لنواب الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات على مصرنا الحبيبة قيادةً وحكومة وشعبًا، بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن البلاد البلاء والوباء.