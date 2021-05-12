شكرا لقرائتكم خبر عن «خالفت قرارات كورونا».. إغلاق 10 منشآت في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية في أسوان، الأربعاء، جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرار الغلق في التاسعة مساءاً حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والذى سيستمر حتى 21 مايو الجارى، كما تستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيروس .

وتم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة والتي شملت غلق 10 منشآت ما بين صالات جيم ومحلات محمول وحلاقة ومنظفات ومكوجى، بالإضافة إلى معرض للسيارات، بجانب تحرير 134 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات .

وفى نفس الوقت واصلت فرق الرش والتطهير أعمالها داخل كل المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 210 موقع، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية.