شكرا لقرائتكم خبر عن «استمرار عمل مراكز لقاح كورونا ومنع الإجازات».. صحة الدقهلية تستعد لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية في نطاق محافظة الدقهلية بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية عدة إجراءات خلال فترة الاحتفالات بالعيد منها استمرار عمل مراكز تلقي لقاح كورونا بكافة طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومنع جميع الاجازات للأطباء وذلك من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وحتي يوم الأحد الموافق 16 مايو.

وجاءت الإجراءات التي أعلنتها المديرية كالتالي:

- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات مع التأكيد على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين

- تكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات

التأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث كما تم تخصيص نسبة 30٪من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات الإسعاف .

- شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت.

- التأكد من توافر معايير السلامة والأمان بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم وتكثيف المرور على مصانع الحلوى (كعك العيد).

- استمرار عمل مراكز تلقي اللقاح بكافة أنحاء المحافظة بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك

- منع جميع الاجازات للأطباء خلال فترة عيد الفطر المبارك

وحث وكيل وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع إتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.