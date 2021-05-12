«الأنصاري»: استبعاد رئيس الوحدة المحلية لهوارة المقطع لتقصيره في أداء مهام العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به، ووجود عدد من المخالفات الجسيمة بنطاق قرى الوحدة المحلية.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم، مساء أمس الثلاثاء، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.
وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق صالة جيم، ومعرض سيارات بمنطقة باغوص، لمخالفتهما مواعيد الغلق المقررة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارتين متنقلتين تقدمان المشروبات بمنطقة كورنيش باغوص، وغلق وتشميع مقهيين لتقديم الشيشة بالمخالفة بقرية سنوفر.
كما وجه المحافظ بإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر، تم رصده خلال الجولة، مشدداً على الإزالة الفورية للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.
وفي ذات السياق، كشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن ترؤس المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لحملة ليلية مكبرة من الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والورش والمحال التجارية، أسفرت عن توقيع ٤٧ غرامة على المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وإزالة ١٤ حالة إشغال متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٥ محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.