شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مديرية من مديريات الخدمات، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق ، لتلقي شكاوي المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ ، علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات ، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات، بجانب توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خاصة الخبز والمحروقات والغاز الطبيعي والسلع التموينية والأساسية خلال فترة العيد.

ووجه المحافظ برفع درجة الإستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة مستشفي العريش العام وتوافر الأدوية والمحاليل الطبية وأكياس الدم، وتجهيز غرف العمليات ، بجانب رفع درجة الاستعداد علي مستوي مرفق إسعاف شمال سيناء ونشر سيارات الإسعاف علي مختلف المحاور والمواقع.

قال المحافظ ، أن المحافظة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء، حيث تم اغلاق الحدائق والمنتزهات والشواطئ وغيرها، مطالبًا المواطنين بالحد من الانشطة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.