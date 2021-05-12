شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة عزبة السوق ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية شملت جميع أنحاء المحافظة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن المحافظ قام بمتابعة الحملة المكبرة بمدينة بنها وطوخ ورافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والأستاذ أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.

بدأ المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة طوخ حيث تم غلق وتشميع محل أحذية لمخالفته الاجراءات الاحترازية وعدمه التزامه بالمواعيد المحددة للغلق وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها الي النيابة.

كما تابع الاجراءات الاحترازية بمدن واحياء المحافظة بحضور نائبي المحافظ ورؤساء المدن والاحياء،مشيرا الى إنه تم تحرير 270 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن واحياء المحافظة، وذلك مساء أمس الثلاثاء ، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد كما تم ضبط 85 شيشة وغلق 25 مقهى وتحرير 30 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

الجدير بالذكر انه منذ يوم الخميس الماضي اسفرت الحملات عن ضبط 1075 شيشه و تحرير 1549 محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير 244 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 154 مقهي

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ ابريل وحتي امس الثلاثاء عن ضبط 8537 شيشه و تحرير 7257 محضر عدم ارتداء كمامه و943 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 811 مقهي مخالفه.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساءالمدن والأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القليوبية المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم

وأكد محافظ القليوبية بأنه سيتم محاسبة المتقاعسين من الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بكل حزم حيث أن هناك متابعة على مدار ألـ 24 ساعة لجهود الحملات المشتركة للمحليات والأمن.