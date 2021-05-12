شكرا لقرائتكم خبر عن كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية هدية محافظ المنوفية لحالات إنسانية في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بتوفير سيارة لنقل مواطن يعاني من ضمور العضلات ولا يستطع الحركة بإحدى دور رعاية الإيتام وذوي الهمم بشبين الكوم وأمُر بعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة لاستكمال علاجه والتكفل بكل احتياجاته ومصاريفه.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك من أجل رسم البسمة على وجوههم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية

وقام محافظ المنوفية بتسليم كراسى كهربائية متحركة لعدد من ذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ولمساعدتهم على الحركة بشكل طبيعى، كما قرر المحافظ صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الانسانية والأسُر الأولى بالرعاية، موجهاً مدير مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة دراسة عدد من الحالات لبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لهم نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة، يأتى هذا انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا

وأكد محافظ المنوفية على حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات الإنسانية والأكثر إحتياجاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم.

ومن أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية لها، مواطن من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تعرض لحادث سقوط من أعلي واصيب بكسر بالفقرات العنقية، ومواطن من ناحية منشأة بخاتى بشبين الكوم لديه ابنة تعانى من ضمور بالمخ ولا يقدر على تحمل نفقات علاجها، وأرملة من ناحية البتانون تعول ابن يعانى من إرتخاء بالفقرات القطنية، ومواطن من ناحية كمشيش بتلا يعانى من التهاب بالنخاع الشوكى، ومواطنة من كفر طنبدى بشبين الكوم زوجها يعمل باليومية ولديها ابن يعانى من إعوجاج بالساقين، ومواطن أخر لدية ثلاثة أبناء يعانوا من مرض أنيميا البحر المتوسط.

ومن ضمن الحالات أيضًا مواطن يعانى من بتر بالساقين نتيجة تعرضه لحادث قطار ولدية ابنة من ذوى الهمم، ومواطن بناحية شنوان بشبين الكوم يعانى من مرض السرطان، وكذا مواطنة من مركز الباجور لديها ثلاثة أطفال من ذوى الهمم، ومواطنة أخرى من قرية ميت مسعود بشبين الكوم تعانى من أورام بالغدة الدرقية ومواطنة مطلقة بناحية شبرا خلفون بشبين الكوم تعول ثلاث أطفال من ذوى الهمم.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل التي يقوم بها محافظ المنوفية حرصاً منه واهتمامه بالمواطنين من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.