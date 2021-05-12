شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق وتشميع ٣ محال و٤ مقاهي وتغريم ١٢ مواطن لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية بشوارع العاصمة استمرت حتى الثانية صباح الأربعاء، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وشملت الجولة تفقد شوارع (النادي، البحر، سعيد، النحاس، الجلاء، الحلو، الكورنيش، سبرباي الطريق المؤدي للمنطقة اللوجيستية، كورنيش الإستاد، الإستاد )، وأسفرت الجولة عن غلق عدد (٣) محل، (٤) مقهى ومطعم، تغريم عدد (١٢) فرد لعدم ارتداء الكمامة، غلق عدد (١) ورشة.

تأتي هذه الجولات الليلية في إطار حملة موسعة على مستوى المحافظة يقودها المحافظ ،حيث تم تقسيم المحافظة لقطاعات يتابعها نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ عملية هدم قاعة نادي قحافة لتعديها علي أملاك الري، مؤكدًا على عدم السماح بأي اعتداء على أملاك الدولة، كما وجه المحافظ بتطبيق حملة تطهير ونظافة شاملة ومستمرة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ابتداءً من الغد تزامناً مع عيد الفطر المبارك.