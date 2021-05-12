شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة ودور العبادة لمجابهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، تكثيف حملات التطهير والتعقيم لجميع المناطق والأنحاء على مستوى المحافظة، وذلك تزامنًا مع استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يدعو لتضافر الجهود والعمل على قلب رجل واحد، للخروج من الأزمة بسلام وتقليل فرص الإصابة بالفيروس وتقليل انتشاره.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بحملة لرش وتطهير وتعقيم شارع مستشفى الحميات، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وشارع الحلقة وسويقة أبوالريش، وسويقة زهرة النحال، وسويقة المعلمين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بشن حملات تطهير وتعقيم مكثفة للمنشآت الحكومية، والادارات الخدمية ودور العبادة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شملت حملات التطهير عدد من الشوارع، وكذلك تعقيم عدد من المنشآت والمناطق والشوارع المحيطة بهم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم أمام وداخل المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات بالمدينة، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمركز، وذلك للحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وتجنب العدوي بين المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وكذلك شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات مكثفة لتطهير ورش شوارع المدينة والمنشآت والمساجد، حيث تم رش وتطهير شارع العبور، وشارع الشونة، وشارع القوصلة، وخلف مجلس المدينة، وشارع الساحة الشعبية والشوارع الفرعية بالمدينة.