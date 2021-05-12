شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا بمساجد شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة التثقيف والإعلام بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، حملة للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف مساجد المحافظة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم توعية المصلين في مساجد مدينة العريش بكل الإجراءات الاحترازية ومن أهمها، ارتداء الكمامة، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الصلوات والتواجد في أماكن جيدة التهوية، كما يتم تقديم شرح عملى للمواطنين حول كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأشار فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم تعوية المصلين بالتعاون مع مديرية أوقاف شمال سيناء، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة حتى مساء غدًا، اليوم الأول لعيد الفطر المبارك .