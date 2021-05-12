شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأربعاء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تكثيف الضربات المتلاحقة للمعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية.

من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالروضة ومسؤولي الجمعية الزراعية بالوحدة، بإزالة بناء من الطوب الأبيض عبارة عن ثلاث غرف على مساحة ١٠٠ متر مربع، باسم المواطن «م.ع.ح» بقرية الحجاجية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وتمت الإزالة الكلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتعاون مع رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب والقسم الهندسي بالوحدة ومشرف الناحية، بإزالة بناء دبش أبيض على مساحة 300 متر، بقرية الطحاوية بساتين بركات التابعة للوحدة المحلية لكفر أيوب، كما تمت إزالة غرفة على أرض زراعية بقرية بني صالح التابعة للوحدة المحلية بالبلاشون على مساحة 2 متر، وكذلك تم فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بقرية العواصية بالوحدة المحلية لإنشاص الرمل على مساحة 100متر، وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالحمايزة وقسم شرطة أولاد صقر، بإزالة كلية لحالة بناء مخالف على أرض زراعية على مساحة 500 متر، وتمت الإزالة الفورية وأصبح الموقع خالي تمامًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.