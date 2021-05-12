شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بكوبري العباسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أعمال تركيب كشافات الإنارة والحواجز الحديدية ودهان البلدورات بكوبري العباسة، الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 550 مترا وعرض 8 أمتار، والمُنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالشرقية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رصفه ورفع كفاءته لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالمتابعة المستمرة للأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالكوبري، لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة بإعتباره يمثل محوراً مرورياً هاماً، يربط بين مدينة أبوحماد والوحدة المحلية بالعباسة والقري التابعة لها.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتطويرالبنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل المحافظة، والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والرصف ورفع كفاءة كوبري العباسة بمركز أبوحماد، وجاري الإنتهاء من إستكمال الأعمال المتبقية من دهانات وإنارة، مشيرا إلى أنه تم استبدال كشافات الصوديوم الموجودة على جانبي الكوبري بكشافات ليد جديدة لرفع مستوي الإنارة وتوفيرا للطاقة ،وجاري الانتهاء من أعمال دهان البلدورات والحواجز الحديدية لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الكوبري، تمهيدا لإفتتاحه رسميا ودخوله الخدمة الفعلية وتشغيله أمام حركة السيارات والمارة .

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته التفقدية لمتابعة أعمال صيانه ورصف كوبري العباسة، قام بتخصيص مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبري، بالإضافة إلى رصف وتجميل عدد من شوارع المدينة.