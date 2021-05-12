شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غرف عمليات على مدار الساعة لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق دائرة المحافظة وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على إلغاء كل الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لتوفير الحلول المناسبة تيسيرا على المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع مديرى مديريات الخدمات بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا.

وأكد محافظ المنوفية في بيان، الأربعاء، على ضرورة الإستمرار في التطبيق الحاسم لكل الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتشديد على الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، والأماكن التي قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بضرورة التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المساجد التي تقام فيها صلاة العيد مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو أماكن مفتوحة من الساحات العامة بمراكز الشباب والزوايا واستمرار القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد وعدم فتح دورات المياه، مع ضرورة الالتزام بكل التعليمات وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية والتشديد على عدم دخول أي مصلى غير ملتزم بالتعليمات مع مراعاة التباعد الاجتماعي والانصراف مباشرة عقب الانتهاء من أداء الصلاة

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز اقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الادوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى

وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية، ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه أولاً بأول وقبل تطورها دون أي تهاون.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء عطلة العيد والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، وكذا المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.

فيما أكد محافظ المنوفية على أنه تم رفع درجه الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار ال 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وايجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بالمجازر طول فترة العيد ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة انحاء المحافظة .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق مع ادارة المرور المنوفية والإدارات الفرعية التابعة لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكل المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات .