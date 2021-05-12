باللودر.. تحطيم 300 شيشة مُصادرة من مقاهٍ البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري، رئيس المدينة، حملة لإعدام 300 شيشة سبق مصادرتها من المقاهي والكافيهات المخالفة فى مركز كوم حمادة خلال حملات المتابعة التى تم تنفيذها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بآليات عمل المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ومنع تقديم الشيشة فيها، ويأتي ذلك ضمن الاجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمواقف والكافيتريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين فى محافظة البحيرة.

باللودر.. تحطيم 300 «شيشة» مُصادرة من مقاهي البحيرة

باللودر.. تحطيم 300 «شيشة» مُصادرة من مقاهي البحيرة

باللودر.. تحطيم 300 «شيشة» مُصادرة من مقاهي البحيرة

باللودر.. تحطيم 300 «شيشة» مُصادرة من مقاهي البحيرة