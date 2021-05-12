شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: تشكيل لجان لمتابعة المساجد خلال صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، لجان للمرور على المساجد المصرح بإقامة صلاة عيد الفطر بها، والتأكد على التزام باقي المساجد بالغلق، والتزام المصليين بالإجراءات الوقائية.

وأكد «سلامة» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لوباء كورونا، مؤكدًا أن دور العبادة «المساجد» لن تكون مصدرًا للوباء، مشيدًا بدور المصليين في الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد، أثناء الذهاب للمساجد، والحرص على التباعد أثناء أداء الصلوات.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال جولات المديرية الميدانية على المساجد في شهر رمضان، داعيًا الله عز وجل أن يذهب الوباء والبلاء عن مصر والعالم، مؤكدًا أن الهدف من التعليمات هو تحقيق مقصد من مقاصد الأديان وهو الحفاظ على النفس البشرية.