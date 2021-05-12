شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يدعو لسمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء في آخر ليالي رمضان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الإعلامي رامي رضوان بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد

وقال «رضوان» في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، إن «الليلة آخر ليالي الشهر الكريم، لعل فيها تكون إجابة من المولى عز وجل لدعائنا، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا كريم الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبدالعزيز وسائر المرضى وآنعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاءا لا يغادر سقمًا».

وأضاف: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم وعنا، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وتابع: «يا إلهي، اسمك شفائنا، وذكرك دوائنا، وقربك رجائنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا جميعا يا رب، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».