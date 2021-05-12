شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ينعى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور محمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي توفى، الأربعاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.