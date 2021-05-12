شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يُهنئ السيسي والحكومة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال «زين» في برقية، الأربعاء، إنه «في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادتك في استكمال مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها ومجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية».

كما تقدم «زين» بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وجميع مسئولي وكبار رجال الدولة المصرية، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.